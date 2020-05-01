МОЖНО СМОТРЕТЬ ВЕЧНО ⟩ Свежее фото самой аппетитной попы Эстонии и ее обладательницы

Упорные тренировки или труд пластического хирурга? Впрочем, есть ли разница, если результат так полюбился пользователям Сети!
Известная в Эстонии фитнес-модель Эрна Хуско, которая раньше профессионально занималась фигурным катанием, в прошлом году покинула Таллинн, чтобы вернуться к родителям в Хельсинки, но от поклонников дальше не стала. Девушка продолжает радовать подписчиков снимками во время и после тренировок, а также продвигает свой фитнес-курс в Instagram.
Отметим, что как поговаривают злые языки, таких форм Эрна смогла добиться с помощью пластического хирурга, которого ей якобы оплатил бизнесмен Карим Барак (жителям Эстонии он в основном известен из-за своего автомобиля серебряного Lamborghini).
Сама Эрна неоднократно все эти слухи опровергала, утверждая, что правильное питание и тренировки — главный залог ее успеха.
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