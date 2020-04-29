Ср, 29.04.2020
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ЕЩЕ ОДИН? ⟩ Фотография Пугачевой с ребенком на руках вызвала переполох в Сети

Алла Пугачева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Фанаты гадают, что за ребенок запечатлен с Примадонной, и когда сделан снимок.

Фотография Примадонны российской эстрады с маленьким ребенком на руках заинтриговала поклонников певицы, пишет Teleprogramma.pro. Снимок появился в одном из фанатских аккаунтов Instagram, где пользователи сразу принялись гадать, что за малыша держит Алла Пугачева и в какое время сделано фото.

Но ответ на вопрос получен не был.

У Аллы Пугачевой всего трое наследников. Это 48-летняя певица Кристина Орбакайте, дочь от первого брака Примадонны, и двое близнецов — Гарри и Лиза, от последнего супруга Максима Галкина. 

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