ЕЩЕ ОДИН? ⟩ Фотография Пугачевой с ребенком на руках вызвала переполох в Сети

Фанаты гадают, что за ребенок запечатлен с Примадонной, и когда сделан снимок.
Фотография Примадонны российской эстрады с маленьким ребенком на руках заинтриговала поклонников певицы, пишет Teleprogramma.pro. Снимок появился в одном из фанатских аккаунтов Instagram, где пользователи сразу принялись гадать, что за малыша держит Алла Пугачева и в какое время сделано фото.
Но ответ на вопрос получен не был.
У Аллы Пугачевой всего трое наследников. Это 48-летняя певица Кристина Орбакайте, дочь от первого брака Примадонны, и двое близнецов — Гарри и Лиза, от последнего супруга Максима Галкина.