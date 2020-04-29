ЕЩЕ ОДИН? ⟩ Фотография Пугачевой с ребенком на руках вызвала переполох в Сети

Фотография Примадонны российской эстрады с маленьким ребенком на руках заинтриговала поклонников певицы, пишет Teleprogramma.pro. Снимок появился в одном из фанатских аккаунтов Instagram, где пользователи сразу принялись гадать, что за малыша держит Алла Пугачева и в какое время сделано фото.

Но ответ на вопрос получен не был.