БЕРЕГИСЬ! ⟩ Знойная эстонка поразила Финляндию своим внезапным появлением в реалити-шоу о любви

«Остров искушений. Финлядния» - это шоу международного формата, американская версия которого также была в эфире эстонских телеканалов несколько лет назад. Изначально шоу появилось в Голландии, а потом его аналоги начали снимать в других странах.

Идея шоу заключается в том, что влюбленные пары живут на острове с одинокими людьми, что проверяет постоянство их отношений. Аналогичный формат был опробован в Эстонии в сериале «Малайзия», который транслировался на ТВ3 осенью 2005 года. Однако финская версия снимается в Таиланде, и, как выяснилось в этот понедельник, в ней также примет участие эстонка Андра Кииркиви.

Андра Кииркиви ФОТО: Temptation Island Suomi/Instagram

Как сообщает Seiska, Андра изучала общественные науки в Таллиннском университете, в свободное время катается на сноуборде, гуляет с собакой и занимается в тренажерном зале. Она переехала в Финляндию шесть лет назад и прекрасно говорит на финском.

«Я пошла на кастинг программы «Остров искушений», потому что я люблю принимать вызовы, а также люблю внимание», - сказала она в интервью порталу Elu24.

Андра давно хотела принять участие в реалити-шоу и схватила быка за рога, когда увидела объявление о поиске новых участников шоу «Остров искушений».

Я отправила анкету и меня пригласили на кастинг в Хельсинки,

— сказала девушка. По ее словам, такие съемки способен выдержать только тот человек, кто привык к критике и силен духом.

По словам Андры, решение принять участие в шоу далось ей легко.

«Я подумала, почему бы не принять участие, когда я молода и не замиужем, да и ни один эстонец не участвовал в этой программе в Финляндии раньше. Почему бы не добавить специй в финскую программу», - сказала она.

Через несколько месяцев после кастинга с эстонкой снова связались и сообщили, что она принята.

«К сожалению, я не смогла поехать в Таиланд сразу, как узнала об этом. Вот почему я присоединилась к шоу позже: мое появление было для всех сюрпризом. Тот факт, что я присоединюсь к шоу, держался в секрете в течение нескольких недель», - добавила она.

ФОТО: Kuvatõmmis saatest

Оглядываясь назад, эстонка понимает, что она полностью удовлетворена опытом и не сожалеет о принятом решении. «Такое бывает один раз в жизни. Это только убедило меня в том, что я умею адаптироваться и справляться с любой ситуацией и с разными людьми», - порадовалась Андра.

Участие в шоу было интересным для нее еще и потому, что по приезде в Таиланд участники должны сдать свои мобильные телефоны. «Невозможно было просто пообщаться с семьей и друзьями, не говоря уже о социальных сетях», - сказала Андра, которая обрадовалась возможности испытать что-то подобное.

Экстремальный опыт не уменьшил интереса эстонки к телевизионным проектам. «Я определенно буду участвовать снова. Я могла бы также поучаствовать в шоу в Эстонии, почему бы и нет», - сказала она.