ФОТО ⟩ Солистка группы «ПараТайн» стала еще стройнее, чем до рождения малыша
В конце прошлого года участники таллиннской группы «ПараТайн» Ангелина и Александр Богуцкие стали родителями. Первенца назвали Дэвид. И что удивительно, сейчас малышу всего четыре месяца, а его мама стала еще стройнее, чем даже была до беременности.
Мы поинтересовались у Ангелины, как ей удалось так быстро прийти в форму после родов. Певица призналась, что действительно не просто сильно похудела за эти четыре месяца, а теперь весит даже меньше, чем до беременности – 50 килограммов.
«С рождением малыша мне кажется, что я могу свернуть горы! Я чувствую прирост силы воли, мне хочется совершенствоваться и быть немножечко лучше, чем вчера», – говорит Ангелина.
Солистка «ПарыТайн» не расслабляется – следит за питанием и считает, что ежедневный подсчет калорий очень дисциплинирует.
«С ребенком приходится очень много гулять, и я люблю это делать в быстром темпе. Также малыш проводит много времени у меня на руках, поэтому их качать не приходится, а вот ягодицы – обязательно! Ну и чудодейственное упражнение «планка» – это то, что надо для укрепления мышц тела», – говорит Ангелина.
Молодая мать признается, что несмотря на вечный недосып и усталость, чувствует себя абсолютно счастливой. А значит, и новую песню поклонникам группы «ПараТайн» осталось ждать совсем недолго.
«Так что, красотки, смело рожаем и радуемся жизни!
Ведь как ярко надо гореть внутри, чтобы собою освещать весь мир», –
говорит солистка «ПараТайн», а также редактор женского портала Krasotka.ee, временно находящаяся в отпуске по уходу за ребенком.