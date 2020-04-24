ФОТО ⟩ Солистка группы «ПараТайн» стала еще стройнее, чем до рождения малыша

Мы поинтересовались у Ангелины, как ей удалось так быстро прийти в форму после родов. Певица призналась, что действительно не просто сильно похудела за эти четыре месяца, а теперь весит даже меньше, чем до беременности – 50 килограммов.

«С рождением малыша мне кажется, что я могу свернуть горы! Я чувствую прирост силы воли, мне хочется совершенствоваться и быть немножечко лучше, чем вчера», – говорит Ангелина.

Солистка «ПарыТайн» не расслабляется – следит за питанием и считает, что ежедневный подсчет калорий очень дисциплинирует.

«С ребенком приходится очень много гулять, и я люблю это делать в быстром темпе. Также малыш проводит много времени у меня на руках, поэтому их качать не приходится, а вот ягодицы – обязательно! Ну и чудодейственное упражнение «планка» – это то, что надо для укрепления мышц тела», – говорит Ангелина.

ФОТО: Из личного архива

Молодая мать признается, что несмотря на вечный недосып и усталость, чувствует себя абсолютно счастливой. А значит, и новую песню поклонникам группы «ПараТайн» осталось ждать совсем недолго.

«Так что, красотки, смело рожаем и радуемся жизни!

Ведь как ярко надо гореть внутри, чтобы собою освещать весь мир», –