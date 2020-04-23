Александр Васильев рассказал, что водитель Надежды Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Вот уже несколько дней ведущий "Модного приговора" Александр Васильев находится дома - его выписали после 10 дней лечения в Коммунарке. Из пяти тестов на Covid-19 лишь один оказался положительным, пишет Комсомольская правда.
Как объяснили пациенту врачи, выявить болезнь со стопроцентной точностью сейчас практически невозможно. Но это уже и не важно: сканирование легких показало прекрасный результат, и 61-летнего историка моды с легким сердцем отправили домой.
Можно сказать, я легко отделался, - рассказал kp.ru Александр Александрович. - В "Модном приговоре" все здоровы, кроме Надежды Георгиевны. А вот у ее водителя и всей его семьи - жены и сына - обнаружили коронавирус.
На вопрос репортера о госпитализации семьи водителя и возрасте ребенка Васильев не смог ответить:
Я к сожалению, не знаю, лично с ними не знаком. Я общался с Евгением Гором и концертным директором Надежды Сергеем Горохом. Но информации мало, ведь у них сейчас другие заботы.
Напомним, Александр Васильев был госпитализирован 11 апреля с двусторонней пневмонией. Все дни в больнице историк моды отмечал относительно хорошее самочувствие.