Чт, 23.04.2020
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Копия матери: сын Кейт Миддлтон умилил народ

Принц Луи

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Кейт Миддлтон опубликовала новые снимки своего двухлетнего сына Луи. Пользователи Сети увидели сходство малыша с мамой, пишут Дни.ру.

Принц Луи

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

В Сети появились снимки подросшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Малыш Луи запечатлен за любимым занятием – рисованием. Он готовил картину для флешмоба в поддержку врачей, которые стараются победить коронавирус. На листе бумаги нужно было изобразить радугу.

Рисунок принца Луи

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Идея акции появилась в Италии, а позже дошла и до Великобритании. Радуга – символ надежды и радости. Именно их, считают активисты, не хватает человечеству в это нелегкое время. В Италии появились тысячи подобных рисунков на окнах домов. Теперь такое же изображение украсило загородный особняк герцогов Кембриджских.

Принц Луи

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Кейт, конечно же, помогла наследнику сделать красивый рисунок. Она нанесла краску на его ладошки, после чего Луи прижал их к бумаге. Судя по фото, мальчик получил удовольствие от процесса.

Принц Луи

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

К слову, запечатлела наследника сама герцогиня. Кейт называют талантливым фотографом – ее работы выглядят профессионально. Поклонники пришли в восторг от новых снимков юного принца. Многие заметили, что Луи поразительно похож на маму.

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