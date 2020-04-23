Копия матери: сын Кейт Миддлтон умилил народ

Принц Луи ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

В Сети появились снимки подросшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Малыш Луи запечатлен за любимым занятием – рисованием. Он готовил картину для флешмоба в поддержку врачей, которые стараются победить коронавирус. На листе бумаги нужно было изобразить радугу.

Рисунок принца Луи ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Идея акции появилась в Италии, а позже дошла и до Великобритании. Радуга – символ надежды и радости. Именно их, считают активисты, не хватает человечеству в это нелегкое время. В Италии появились тысячи подобных рисунков на окнах домов. Теперь такое же изображение украсило загородный особняк герцогов Кембриджских.

Принц Луи ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Кейт, конечно же, помогла наследнику сделать красивый рисунок. Она нанесла краску на его ладошки, после чего Луи прижал их к бумаге. Судя по фото, мальчик получил удовольствие от процесса.

Принц Луи ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA