Гороскоп Павла Глобы на май: кто избежит конфликтов, а кому не рекомендуется начинать новых дел

Лев

В начале мая Львам можно пользоваться тремя ежедневными ритуалами на удачу и успех. Примерно до 10 числа звезды и планеты будут в некотором диссонансе и дисгармонии, из-за чего Львов могут настигнуть неприятности в делах, в любви и в работе. Связаны они будут с принятием важных решений.

Начиная с 10 мая можно строить планы на будущее, делиться своими впечатлениями с коллегами и близкими, спрашивать у них советы по поводу развития событий. Львов ожидает большая удача в любовной сфере во второй и третьей декадах мая. Можно также совершать дорогостоящие приобретения, заключать сделки, искать новую работу.

Дева

Девам стоит больше внимания уделять опасностям и неурядицам, которые могут с завидной частотой происходить в первые несколько дней мая — примерно до 5 числа включительно. Предупреждать об опасности этих людей будут восемь знаков Вселенной. Пристально следить за ними стоит также в опасный и непредсказуемый период с 23 по 28 число.

В мае Девы станут более восприимчивыми к критике и строгости окружающих, но не стоит обижаться на слова и воспринимать всё в штыки. Во всем сказанном совершенно точно будет некоторое зерно правды и истины. Необходимо научиться отделять это зерно от потока слов. В такие периоды отлично проходит работа над собой, духовное развитие, обучение.

Весы

Для Весов май станет временем, когда стоит сфокусировать все свое внимание на финансовой сфере и работе. Повысить удачу Весы смогут при помощи камней для привлечения денег . Они помогут как в заработке, так и в процессе совершения покупок.

Что бы ни случилось, не стоит в мае наживать себе врагов, особенно в начале месяца. Пока рекомендуется проще относиться к критике в свой адрес, меньше обижаться на людей и чаще проявлять гибкость в вопросах работы и денег. В любви у Весов наступает период спокойствия и прохлады. Нужно дать второй половинке больше свободы.

Скорпион

У каждого знака Зодиака есть лучшие и худшие черты характера. В первой половине мая звезды и планеты поспособствуют обострению темных сторон Скорпионов. Эти люди могут стать более обидчивыми, ревнивыми, мнительными. Именно поэтому начать май стоит с позитива, построения планов. Работать и заниматься делами необходимо без одержимости, чтобы не перегореть.

Примерно с 14 мая для Скорпионов наступит крайне позитивное время, в которое можно значительно преуспеть во всех сферах жизни. Главное — следовать составленному расписанию и планам, не рисковать лишний раз. Нужно держать все под контролем и как можно меньше совершать импульсивные поступки, чтобы не обижать коллег и близких.

Стрелец