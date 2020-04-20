«Ты не готова ко мне»: Тимати унизил Ивлееву, вызвавшую его в прямой эфир

Мать, ты че там, в себя поверила?

— высмеял артист Настю. Тимати даже записал видеообращение, в котором объяснил, что Ивлеевой на данный момент к нему лучше не соваться:

Настя, Настенька, Настюшка… Я понять не мог, что за флад в моей ленте, почему мне разорвали директ и люди постоянно бомбят меня сообщениями. Я понял, что ты мне кидаешь вызов, моя дорогая. Я тебе скажу честно: я взял время. Я посмотрел твои выпуски, посмотрел твои сторис. Я изучил их. Я тебе скажу честно. В программе Елены Малышевой намного больше экшена.

Этот поступок Тимати у публики вызвал разную реакцию. Одни поклонники неприятно поражены снобизмом рэпера:

«Ну позвала она вас в прямой эфир, так, потрещать, и что? Зачем так свысока смотреть на неё? Я, конечно, всё прекрасно понимаю, она новичок в шоу-бизнесе, но нужно помнить, что все люди равны».

Кто-то считает, что Тимур повел себя справедливо:

«Хоть кто-то осадил эту пигалицу. Перебор у неё уже. За речью мадам вообще не следит».

Нашлись и те, кто заявили, что Тимати — это «прошлый век», а вот Ивлеева — как раз таки в тренде, и кто к кому не готов, еще большой вопрос.

Сама Анастасия, кстати, не стала молчать. В ее Stories появился дерзкий ответ: