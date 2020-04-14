ФОТО ⟩ «Червячок в попе у ребенка»: задание для эстонских шестиклассников шокировало в Facebook

У одного ребенка в попе жил червячок и был у него день рождения. У него был торт и свечи, но не было гостей. Червячок из попы позвонил зубному червячку: «Приходи ко мне на день рождения, родственник».

Зубной червячок пришел на день рождения. Другие червячки пришли из желудка и начали пировать. Задули свечи и поздравили с днем рождения. Один червячок принес в подарок игрушечную машинку.

Червячок не захотел больше быть в попе и на своей машинке уехал в отель.

А потом поехал дальше путешествовать.