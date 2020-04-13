Пн, 13.04.2020
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НЕ РЕВНУЕТ? ⟩ Муж Нюши неожиданно отреагировал на воссоединение с Егором Кридом

Нюша с мужем Игорем Сивовым.

ФОТО: Скриншот с Instagram

На днях Нюша и Егор Крид по-настоящему шокировали своих поклонников. Артисты не только презентовали свою первую совместную песню, но и вышли в прямой эфире в Instagram, где впервые откровенно рассказали о своих отношениях и расставании. Примечательно, что никто не ожидал такого от Нюши и Егора, ведь на протяжении многих лет после разрыва они не поддерживали связь и игнорировали друг друга, пишет Viva.

Впрочем, не меньше, чем «воссоединение» экс-возлюбленных, поклонников пары интересовало, как же отреагировал на это муж певицы, бизнесмен Игорь Сивов. Кроме того, в последнее время звездные супруги перестали публиковать совместные фотографии... Однако, как оказалось, Сивов положительно отреагировал на неожиданное воссоединение Нюши с бывшим возлюбленным.

Горжусь! Новый трек - огонь. Вы уже слушали?,

— прокомментировал мужчина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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