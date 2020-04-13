НЕ РЕВНУЕТ? ⟩ Муж Нюши неожиданно отреагировал на воссоединение с Егором Кридом

На днях Нюша и Егор Крид по-настоящему шокировали своих поклонников. Артисты не только презентовали свою первую совместную песню, но и вышли в прямой эфире в Instagram, где впервые откровенно рассказали о своих отношениях и расставании. Примечательно, что никто не ожидал такого от Нюши и Егора, ведь на протяжении многих лет после разрыва они не поддерживали связь и игнорировали друг друга, пишет Viva.