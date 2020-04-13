СКОРО УЗНАЕМ! ⟩ Норвежский Нострадамус еще 20 лет назад предрек крах США к концу 2020 года

Если первые три пока в работе и тесно связаны друг с другом, то на последний ответил норвежский социолог, математик и основатель новой научной дисциплины – исследования проблем мира и конфликтов на стыке истории, социологии, экономики, антропологии, теологии Йохан Галтунг, которого многие называют «норвежским Нострадамусом». Это он в свое время предсказал события на площади Тяньаньмэнь в Китае, распад СССР и террористическую атаку на США 11 сентября 2001 года.

В 1980 году норвежец участвовал в работе научной конференции в Москве и шокировал всех, заявив, что через 10 лет падет Берлинская стена, а после этого исчезнет СССР. В Москве тогда не обратили внимания на предсказания норвежца.

Позднее в начале 2000-х годов Галтунг сказал, что Америка вообще падет, погибнет как империя. Падение, согласно его прогнозу, начнется с Pax Americana в 2020 году, а к 2025 году она полностью потеряет статус сверхдержавы. Однако утрата международного авторитета США будет сопровождаться «ростом фашистских настроений», что мы уже и наблюдаем на международной арене.

После прихода в Штатах к власти Дональда Трампа в 2016 году, норвежский ученый предположил, что новый президент лишь ускорит крах американской империи. Предварительные соображения по этому вопросу Галтунг изложил в 2004 году в статье On the Coming Decline and Fall of the US Empire. Он выделил 14 основных противоречий американского общества:

противоречия между экономическим ростом и распределением благ (всё большая концентрация национального богатства в руках узкой группы людей);

между финансовым и реальным секторами экономики (угнетение реального сектора финансовой олигархией);

экономические противоречия между США и другими странами;

противоречия между государственным терроризмом США и ответным терроризмом угнетаемых народов;

культурные противоречия между США и их союзниками (Старому Свету и другим странам навязывается вульгарная, плебейская массовая культура США);

между США и странами Азии, где складывается антиамериканский альянс.

Сегодня интерес к прогнозам Галтунга в Америке возрос. Во-первых, наступил тот самый 2020-й год. Во-вторых, в США начался острейший «вирусно-экономический» кризис, который может резко ослабить позиции США в мире.

Норвежец от своего прогноза не отказывается - наоборот, наступивший кризис, по его мнению, делает крах американской империи неизбежным до конца текущего года.