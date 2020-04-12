ПОДОЗРЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС ⟩ У Васильева диагностировали пневмонию

О том, что у историка моды диагностировали двустороннее воспаление легких, рассказала юрист Екатерина Гордон. Она также отметила, что театральный художник сдал необходимый анализ на коронавирус. На данный момент, тест еще не готов.

Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией. Я вовсе не паникер, и, откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества. Но ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ,

По данным издания, модельер старался не выходить из дома, находясь на самоизоляции. Он только несколько раз в день выгуливал собаку возле дома. Кроме того, с Надеждой Бабкиной он тоже давно не контактировал, потому что долгое время был на карантине после поездки в Португалию.