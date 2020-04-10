Лолита Милявская сделала пластическую операцию во время карантина

Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век, пишет Kleo.ru.
По словам Лолиты, сделать это она собиралась давно, еще до объявления карантина. Вынужденное пребывание на самоизоляции не стало для звезды препятствием, и она решила не менять свои планы. Более того, Милявская увидела в сложившейся ситуации преимущество, поскольку в ближайшее время не предвидится съемок и концертов.
После операции певица приняла участие в шоу «Вечерний Ургант». В эфире она появилась в очках и объяснила это тем, что у нее еще не прошли следы от хирургического вмешательства. В ходе программы Лолита даже решилась показать ведущему след, оставшийся после операции.
Также певица поделилась информацией о том, что в первый раз к пластическому хирургу она решила обратиться в 2012 году. Обязательное требование, которое она предъявила к специалисту, состояло в том, что у нее не должен измениться разрез глаз. Кроме того, Милявская уже прибегала к круговой подтяжке лица. Операция была произведена три года назад, и результатом знаменитость осталась очень довольна.
Также звезда рассказала о том, как она проводит карантин. Она сосредоточилась на своем доме, в частности, разбирает гардероб. Физическую форму певица тоже старается поддерживать в должном состоянии: она соблюдает диету, чтобы не набрать лишний вес.