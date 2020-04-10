Лолита Милявская сделала пластическую операцию во время карантина

По словам Лолиты, сделать это она собиралась давно, еще до объявления карантина. Вынужденное пребывание на самоизоляции не стало для звезды препятствием, и она решила не менять свои планы. Более того, Милявская увидела в сложившейся ситуации преимущество, поскольку в ближайшее время не предвидится съемок и концертов.

После операции певица приняла участие в шоу «Вечерний Ургант». В эфире она появилась в очках и объяснила это тем, что у нее еще не прошли следы от хирургического вмешательства. В ходе программы Лолита даже решилась показать ведущему след, оставшийся после операции.

Также певица поделилась информацией о том, что в первый раз к пластическому хирургу она решила обратиться в 2012 году. Обязательное требование, которое она предъявила к специалисту, состояло в том, что у нее не должен измениться разрез глаз. Кроме того, Милявская уже прибегала к круговой подтяжке лица. Операция была произведена три года назад, и результатом знаменитость осталась очень довольна.