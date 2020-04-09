ОЙ-ОЙ ⟩ Хозяйка показала, как ее геккон сбрасывает кожу... Пользователи Сети не были к этому готовы

Недавно на просторах Сети завирусились фотографии милого домашнего геккона, который начал сбрасывать кожу. Вот только из-за того, что процесс не завершен, внешний вид питомца вызывает очень много вопросов. В Twitter хозяйки ящерки из Японии снимки набрали больше 400 тысяч лайков, а на Reddit — больше 120 тысяч.

Мало того что поясохвостый векоподвижный геккон по кличке Niciyahu влюбил в себя пользователей соцсетей, его внешний вид заставил любителей ящерок вспоминать, кого же он им напоминает. Вариантов — бесконечное множество.

Вот, что пишут пользователи платформы в комментариях к треду:

Эта крошечная ящерица идеально сбрасывает кожу, выглядя так, будто на ней крошечный скафандр!

Выглядит, будто ящерица ест бурундука своего размера...

Кажется, обед делает ноги!

Это как призрак геккона ест самого геккона...

Однако в комментариях под вирусными постами не только восхищённые комментарии, посвящённые ящерке. Пользователь KashiTheKat посоветовал владелице геккона воздержаться от лишних взаимодействий с питомцем, пока он сбрасывает кожу.