НАСТОЯЩЕЕ СВИНСТВО ⟩ Смотрите, что устроили клиенты магазина Prisma (ФОТО)

Обычно в такое время помойки у касс магазинов ломятся от количества оберток из-под мороженого, но этой весной всё совершенно по-другому.

«Как же здорово ходить по ночам в круглосуточный магазин, но только не в этом случае! Перчатки валяются на полу и помойки переполнены, и это в то время, когда чистоте и порядку в общественных местах должно уделяться особое внимание!» - пишет читательница Limon.ee.

Дорогие друзья, Limon.ee призывает вас в это и без того сложное время следить за чистотой и не бросать перчатки где попало. Если помойка у вашей кассы заполнена, есть шанс, что свободна помойка рядом с кассой или на улице. Так мы сможем сохранить не только чистоту в магазинах, но и вообще во всех городах.

ФОТО: фото читателя

ФОТО: фото читателя