В ЗАЩИТУ МУЖА ⟩ Жена Мартина Хельме о щедрых премиях подчиненным: «Вахер сумел за 24 часа закрыть границы!»

В пятницу Яак Мадисон написал в Facebook, что, по его мнению, премии не должны выплачиваться во время, когде страна погрязла в экономическом кризисе.

Если и определять (премии - прим.ред.), то после победы над коронавирусом, когда службы внутренней безопасности показали, что преуспели,

— считает Мадисон.

Распоряжения, согласно которым будут выплачены премии, были подписаны министром внутренних дел Эстонии Мартом Хельме 31 марта. Всего на премии было выделено 10 900 евро, из которых 2400 евро упадут в кошелек гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, которого Март Хельме предлагал снять с должности минувшим летом. Вахера таким образом отблагодарили за «хорошие результаты в обеспечении внутренней безопасности».

И хотя сам Хельме не является активным пользователем социальных сетей, нередко новостями в Facebook делится его супруга — депутат парламента от EKRE Хелле-Мооника Хельме. Политик решила выступить в защиту своего мужа и посоветовала Яаку Мадисону заглянуть в его собственный кошелек.

Вахер и его команда сумели за 24 часа закрыть границы страны, и работал круглосуточно в течение всего кризиса, а не сидел дома с сохранением зарплаты, как это сделали семь депутатов Европарламента,

— написала Хельме.

Депутат также напомнила, что ежемесячный доход депутатов Европарламента в несколько раз превышает размер разовой премии, выделенной Эльмару Вахеру.

Спросите у заместителя председателя EKRE (Яака Мадисона - прим. ред), возможно он отдаст вам часть ежемесячного дохода члена Европарламента в размере 10 000 евро,

— ответила она одному из критиков.

По словам Хельме, премии были назначены как раз вовремя и за дело.

Если бы не кризисное управление, которое в настоящее время ежедневно отдается делу всей душой и телом, чтобы обеспечить безопасностью нас всех, не было бы никакой премии,

— уточнила она, добавив, что действия Вахера повысили уровень безопасности всех жителей Эстонии.

Тем не менее, заявления Хелле-Мооники Хельме не нашли большой поддержки в комментариях, так как многие люди считают, что сотрудники «первой линии», такие как врачи, кассиры и полицейские, заслуживают повышения зарплаты, а не начальники полиции.

По моему мнению, всем, кто находится на первой линии обороны, в настоящий момент доплачивают за самоотверженную работу,

— ответила Хельме, добавив, что зарплаты подчиненных Вахера в любом случае увеличились в начале года.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Она уточнила, что в результате экономического кризиса все зарплаты государственных служащих, в любом случае уменьшатся с нового года.

В любом случае правительство планирует сократить зарплаты государственных служащих в бюджете 2021 года,

— пишет она.

Пройти мимо этой ситуации не смог и музыкант, а также большой сторонник EKRE Тайо Кадаяс.

Люди не поддержат EKRE из-за таких решений. Людям также совершенно непонятно, почему в то время, как все частные предприятия замерли, а люди остались без работы, расходы государственного бюджета будут сокращены только в следующем году, а не сейчас,