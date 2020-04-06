ПОКАЗАЛОСЬ ⟩ Спорим, что этот хитрый наряд Эрны Хуско и вас введет в заблуждение?

С наступлением карантина Instagram обладательницы едва ли не самой знаменитой попы в Эстонии заполнился снимками с тренировок. Оно и немудрено. Почему бы не потратит это время с пользой и не привести себя в порядок, особенно если фитнес — твоя главная страсть?
Фитнес-модель и бывшая профессиональная фигуристка Эрна Хуско опубликовала в Сети фрагмент своей тренировки, но удивило ее подписчиков не это...
Все дело в том, что тренировочные лосины Эрны из-за своего цвета и отсутствия какого-либо узора очень напоминают голую кожу. Впрочем, Эрна хоть и любит эпатировать публику, но все же не настолько...
А тебе удалось сразу разгадать этот снимок?