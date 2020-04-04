Беспечная Волочкова подвергла риску семью с маленькими детьми

Анастасия Волочкова нарушила режим самоизоляции. Бывшая прима Большого театра отправилась в гости. Знаменитость не предупредила принимающую сторону о визите, пишет Dni.ru.
Накануне, 3 апреля, маленькая артистка постановки Анастасии Волочковой «Балерина в зазеркалье цирка» Мария праздновала день рождения. Отставная прима захотела поздравить ребенка.
Балерина решила сделать сюрприз, поэтому приехала к ней в город Чехов без предварительного звонка. Волочкова приобрела в подарок большого плюшевого медведя и два букета – Маше и ее маме.
В личном Instagram танцовщица опубликовала ролик, который записала на пороге дома девочки. Артистка сообщила, что сюрприз ребенку понравился.
Стоит отметить, что возможность оставить комментарий к публикации Анастасия Волочкова предусмотрительно отключила. Видимо, знаменитость предвидела, что многие негативно воспримут ее поступок, ведь беспечная балерина проигнорировала режим самоизоляции и подвергла риску семью с маленькими детьми.
Сегодня День рождения у главной героини нашего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" Машеньки Агинской @aginskaiam Я решила приехать в город Чехов домой к Маше, без предупреждения.🙈 и, к счастью, этот сюрприз стал приятным😊🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #деньрождения
Напомним, из-за пандемии коронавируса звезды соблюдают карантин и призывают поклонников следовать их примеру. Такие меры необходимы, чтобы остановить распространение опасной для жизни инфекции.