Сб, 4.04.2020
Таллиннский гей-клуб собирает пожертвования на оплату аренды СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Беспечная Волочкова подвергла риску семью с маленькими детьми

Анастасия Волочкова

ФОТО: HORST OSSINGER/AFP

Анастасия Волочкова нарушила режим самоизоляции. Бывшая прима Большого театра отправилась в гости. Знаменитость не предупредила принимающую сторону о визите, пишет Dni.ru.

Накануне, 3 апреля, маленькая артистка постановки Анастасии Волочковой «Балерина в зазеркалье цирка» Мария праздновала день рождения. Отставная прима захотела поздравить ребенка.

Балерина решила сделать сюрприз, поэтому приехала к ней в город Чехов без предварительного звонка. Волочкова приобрела в подарок большого плюшевого медведя и два букета – Маше и ее маме.

В личном Instagram танцовщица опубликовала ролик, который записала на пороге дома девочки. Артистка сообщила, что сюрприз ребенку понравился.

Стоит отметить, что возможность оставить комментарий к публикации Анастасия Волочкова предусмотрительно отключила. Видимо, знаменитость предвидела, что многие негативно воспримут ее поступок, ведь беспечная балерина проигнорировала режим самоизоляции и подвергла риску семью с маленькими детьми.

Напомним, из-за пандемии коронавируса звезды соблюдают карантин и призывают поклонников следовать их примеру. Такие меры необходимы, чтобы остановить распространение опасной для жизни инфекции.

НАВЕРХ