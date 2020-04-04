Беспечная Волочкова подвергла риску семью с маленькими детьми

Накануне, 3 апреля, маленькая артистка постановки Анастасии Волочковой «Балерина в зазеркалье цирка» Мария праздновала день рождения. Отставная прима захотела поздравить ребенка.

Балерина решила сделать сюрприз, поэтому приехала к ней в город Чехов без предварительного звонка. Волочкова приобрела в подарок большого плюшевого медведя и два букета – Маше и ее маме.

В личном Instagram танцовщица опубликовала ролик, который записала на пороге дома девочки. Артистка сообщила, что сюрприз ребенку понравился.

Стоит отметить, что возможность оставить комментарий к публикации Анастасия Волочкова предусмотрительно отключила. Видимо, знаменитость предвидела, что многие негативно воспримут ее поступок, ведь беспечная балерина проигнорировала режим самоизоляции и подвергла риску семью с маленькими детьми.