КОРОНАВИРУС ⟩ Стало известно, какие убытки несут шиковавшие до сих пор российские суперзвезды

Согласно объявленным условиям, страны-участницы могут отправить исполнителей этого года, либо заменить их на других. Теперь у Little Big есть шанс как следует подготовиться и выступить на конкурсе в следующем году, если, конечно, их снова выберут. В Эстонии не гарантируют, что обязательно поедет Сувисте. Только если вновь победит в национальном отборе, сообщает Пятый канал.

Из-за коронавируса шоу-бизнес несет огромные финансовые потери. В России эксперты оценили ущерб до 20 млрд рублей (233 миллиона евро), киноиндустрия Голливуда пострадала и того больше – на 20 миллиардов долларов.

Оперативно отреагировал на такую угрозу режиссер Тимур Бекмамбетов: каждый день перед началом смены проверяет всех на симптомы опасного заболевания. И даже съёмочный процесс организовал дистанционно, с помощью новейших технологий. Одну из сцен режиссируют внутри компьютерной игры.

Ксения Собчак, известная любовью к «тяжелому люксу», нашла положительные моменты даже в это непростое время. Якобы медицинская маска украшает её лицо лучше любого бьюти-аксессуара, Ксения не снимает её даже в машине.

«Наконец-таки настало моё время! С моей челюстью маска – это идеальный аксессуар красоты», – написала Собчак в блоге.

Звёзды сразу отреагировали на самоиронию телеведущей в комментариях.

«И не только красоты, любимая! Так ты менее опасна», – ответила ей Глюкоза.

Шутку не оценила только Тина Канделаки. Ведь именно из-за масок у телеведущей случился конфликт с бывшей подругой. Собчак в своих соцсетях раскритиковала сайт косметики Канделаки, где это средство защиты, по её словам, продавалось втридорога.

«Напомните мне, как называются люди, которые во времена кризиса наживаются на панике и беде», – риторически спросила Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале.

Но Канделаки не единственная, кто торгует масками. Кэти Топурия предлагает купить тканевую маску от своего бренда за куда большую цену –1500 рублей (18 евро). От такого цинизма поклонники пришли в ярость:

«Всё ей денег мало, зато стало видно её истинное лицо», – написали они в комментариях.

Группа Little big продаёт свои маски как сувенирные изделия за 1000 рублей (12 евро). Ну а для любителей роскоши Яна Рудковская провела онлайн мастер-класс, как создать маску люкс-сегмента.

Маски от Рудковской не купить – их она охотно дарит своим друзьям и некоторым подписчикам.

На время вынужденной самоизоляции многие знаменитости отказались от съёмок клипов и работы в студии и осели дома. Уделяют время близким, устраивают онлайн концерты и, конечно, много общаются со своими подписчиками.

Призывают переждать эпидемию дома и американские артисты. Так «Чудо-женщина» Галь Гадот и Натали Портман борются со всеобщим унынием. На домашнем карантине поет песню Джона Ленона «Imagine». А Робби Уильямс зажигательно исполнил для зрителей несколько композиций.