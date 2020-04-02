И ЧУЛОЧКИ В СЕТОЧКУ ⟩ Эпатажный стилист Алексей Солтан обрушил соцсети, показав себя в облике роковой сексуальной блондинки

На фотографиях Алексей выступает в образе сексапильной длинноволосой блондинки в очках, колготках в крупную сеточку и на шпильках. Очки на лице изображающего красотку Солтана дают волю сексуальной фантазии: вероятно, это учительница, чей образ является для многих мужчин фетишем.

Алексей Солтан @jevs.photography

Что интересно, на одной из фотографий у Алексея даже просматривается пышная грудь. Что это: результат грамотного фотошопа или секреты правильного позирования?

Алексей Солтан @jevs.photography

Но более всего поражают длинные ноги Солтана - их бесконечности и стройности позавидует любая девушка.

Алексей Солтан @jevs.photography

«Жизнь – как пьеса: не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна», - так подписал Алексей серию своих умопомрачительных фото.