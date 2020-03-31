Принц Уильям хочет вернуться на службу в Национальную службу здравоохранения, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Уильям серьезно рассматривает возможность возвращения в качестве пилота скорой помощи, чтобы приносить пользу в условиях нынешней пандемии. Он знает, что вся страна делает все возможное, и тоже хочет помочь. Но это сложно, так как его отстранили от этой работы, чтобы он мог выполнять королевские обязанности. Эта роль сейчас стала еще более важна, учитывая, что Чарльз был болен, Гарри сложил с себя полномочия, а Эндрю был фактически отстранен от общественной жизни. Но Уильям очень хочет сделать все, что в его силах, чтобы помочь стране,