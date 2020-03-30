Таня Михайлова-Саар весело объяснила, как соблюдать дистанцию с другими людьми

Певица и актриса Таня Михайлова-Саар (36) показала в своем Instagram, как нужно соблюдать социальную дистанцию.
Для ограничения распространения коронавируса Covid-19 было введено правило 2+2 означающее, что вместе могут быт до двух человек и расстояние с другими людьми должно быть не менее двух метров друг от друга.
«Находясь на улице, держите дистанцию с другими людьми», — подписала архивный снимок Таня.
На фото они изображены с мужем Микком Сааром. Певица дала понять при помощи хештегов, что они с семьей находятся дома на карантине.