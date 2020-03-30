Пн, 30.03.2020
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Таня Михайлова-Саар весело объяснила, как соблюдать дистанцию с другими людьми

Таня Михайлова-Саар.

ФОТО: Madis Sinivee

Певица и актриса Таня Михайлова-Саар (36) показала в своем Instagram, как нужно соблюдать социальную дистанцию.

Для ограничения распространения коронавируса Covid-19 было введено правило 2+2 означающее, что вместе могут быт до двух человек и расстояние с другими людьми должно быть не менее двух метров друг от друга.

«Находясь на улице, держите дистанцию с другими людьми», — подписала архивный снимок Таня.

На фото они изображены с мужем Микком Сааром. Певица дала понять при помощи хештегов, что они с семьей находятся дома на карантине.

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