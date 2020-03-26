«Мы счастливы и влюблены!» Каменских откровенно о личной жизни

Настя Каменских рассказала о том, как им с мужем Алексеем Потапенко (Потап) удается сохранить романтику в отношениях. По словам певицы, они ежедневно стараются уделить внимание друг другу, как бы ни были заняты работой, пишут Дни.ру.
Певица и продюсер сыграли свадьбу весной прошлого года. Оказалось, что звезды оформили отношения намного раньше. По словам Насти Каменских, они могли бы обойтись и без похода в ЗАГС, поскольку штамп в паспорте для них ничего не значит. Главное – чувства.
Они как любили, так и любят друг друга, отметила Настя. Пара решила раскрыть свои отношения, чтобы порадовать поклонников. К тому же свадьба – отличный повод собрать друзей и родных и разделить с ними счастье. "Мы счастливы и влюблены!" – цитирует Каменских "Караван историй".
Знаменитость заверила, что ее муж – невероятный романтик. Для Потапа ничего не стоит приехать с цветами и без предупреждения на съемку к жене. Настя призналась, что они всегда стараются найти время на встречу для прогулки или совместного обеда.