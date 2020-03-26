МЕДСЕСТРА ЗА 750 ЕВРО ⟩ Как выглядит VIP-изолятор для богачей с коронавирусом
Швейцарская сеть отелей Le Bijou Hotel & Resort запустила программу COVID-19 Service для богатых постояльцев, которые нуждаются в помещении на карантин из-за коронавируса. Об этом в интервью изданию Bloomberg рассказал соучредитель и главный исполнительный директор Le Bijou Александр Хюбнер.
Новая программа предлагает состоятельным клиентам высококачественные изолированные квартиры с доставкой еды.
Le Bijou также сотрудничает с частной медицинской службой и предлагает своим постояльцам услуги медсестры за дополнительные 800 франков (752 евро) в день или может даже предоставить тест на коронавирус за 500 франков (470 евро).
Отель работает без персонала – клиенты могут оставаться в полной изоляции. Им не нужно никому пожимать руки,
– говорит Хюбнер.