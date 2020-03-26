Чт, 26.03.2020
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МЕДСЕСТРА ЗА 750 ЕВРО ⟩ Как выглядит VIP-изолятор для богачей с коронавирусом
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Гостиница. Фото иллюстративное

ФОТО: Shutterstock

Швейцарская сеть отелей Le Bijou Hotel & Resort запустила программу COVID-19 Service для богатых постояльцев, которые нуждаются в помещении на карантин из-за коронавируса. Об этом в интервью изданию Bloomberg рассказал соучредитель и главный исполнительный директор Le Bijou Александр Хюбнер.

Новая программа предлагает состоятельным клиентам высококачественные изолированные квартиры с доставкой еды.

Le Bijou также сотрудничает с частной медицинской службой и предлагает своим постояльцам услуги медсестры за дополнительные 800 франков (752 евро) в день или может даже предоставить тест на коронавирус за 500 франков (470 евро).

Отель работает без персонала – клиенты могут оставаться в полной изоляции. Им не нужно никому пожимать руки,

– говорит Хюбнер.

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