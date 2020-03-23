Шесть мифов о коронавирусе, которым не нужно верить

К сожалению, среди всех советов, как оградить себя от вируса, есть много ложной информации.

Чтобы сохранить безопасность и иметь представление о том, где правда, а где вымысел, мы расскажем о мифах, которые были развенчаны Всемирной организацией здравоохранения и членами медицинского учреждения Johns Hopkins Medicine.

Можно заразиться через посылку из Китая

Исследования Всемирной организации здравоохранения показали, что коронавирусы не живут долго на таких объектах, как посылки или письма.

Вне организма COVID-19 не способен долго прожить, а значит, вероятность того, что он доберется до тебя через дни или недели вместе с посылкой, равна нулю.

В общем, если онлайн-покупки из-за границы являются неотъемлемой частью твоей жизни, можешь не изменять своим привычкам — дело твое.

Однако стоит помнить, что береженого Бог бережет. Если ты ждешь посылку из Китая — не паникуй и не расстраивайся.

Но учитывая масштабы происходящего, перестраховаться и повременить с покупками онлайн будет вполне разумно.

Медицинские маски — надежная защита от коронавируса

Доктор медицинских наук и анестезиолог Медицинской школы Калифорнийского университета Тейлор Грабер не рекомендует использовать медицинские маски для защиты от вируса.

Стоит понимать, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Обычные маски не создают необходимой герметичности, к тому же их материал не препятствует попаданию выделяемых зараженным человеком капель из дыхательных путей.

Это как, например, сыпать песок сквозь сито: может, одна песчинка и отскочит, ударившись о сетку, но основная часть песка всё равно просочится. Если и есть маска, от которой может быть толк, то только угольная.

Однако если обычная маска помогает тебе чувствовать себя спокойнее — носи на здоровье.

Изменение температуры может убить коронавирус

По мнению ВОЗ, нет никаких оснований полагать, что низкая температура может убить COVID-19 или другие вирусы.

Интернет полнится слухами и о том, что коронавирус может уничтожить высокая температура, однако это не более чем пустые сплетни. Доктор медицинских наук Росио Салас-Уэйлен заявил, что вирусология COVID-19 не уменьшается при повышении температуры.

Несмотря на то, что вирус может иметь сезонный цикл, неразумно ожидать колоссального снижения распространения из-за теплой погоды.

Самое большое снижение числа инфекций наблюдается среди тех, кто не посещает места с плохой вентиляцией и большим скоплением народа.

Антидот против коронавируса уже есть

И миф, и не миф одновременно. Сегодня вакцины от коронавируса не существует.

По крайней мере, полноценного и проверенного средства еще нет. Недавно в США стартовали первые испытания вакцины для защиты от COVID-19 — в исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле вакцину ввели четырём пациентам.