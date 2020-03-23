Шесть мифов о коронавирусе, которым не нужно верить

В связи с пандемией COVID-19 за короткий срок появился бесконечный список советов, которым необходимо следовать, чтобы оставаться в безопасности, пишет Menscult.
К сожалению, среди всех советов, как оградить себя от вируса, есть много ложной информации.
Чтобы сохранить безопасность и иметь представление о том, где правда, а где вымысел, мы расскажем о мифах, которые были развенчаны Всемирной организацией здравоохранения и членами медицинского учреждения Johns Hopkins Medicine.
Можно заразиться через посылку из Китая
Исследования Всемирной организации здравоохранения показали, что коронавирусы не живут долго на таких объектах, как посылки или письма.
Вне организма COVID-19 не способен долго прожить, а значит, вероятность того, что он доберется до тебя через дни или недели вместе с посылкой, равна нулю.
В общем, если онлайн-покупки из-за границы являются неотъемлемой частью твоей жизни, можешь не изменять своим привычкам — дело твое.
Однако стоит помнить, что береженого Бог бережет. Если ты ждешь посылку из Китая — не паникуй и не расстраивайся.
Но учитывая масштабы происходящего, перестраховаться и повременить с покупками онлайн будет вполне разумно.
Медицинские маски — надежная защита от коронавируса
Доктор медицинских наук и анестезиолог Медицинской школы Калифорнийского университета Тейлор Грабер не рекомендует использовать медицинские маски для защиты от вируса.
Стоит понимать, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Обычные маски не создают необходимой герметичности, к тому же их материал не препятствует попаданию выделяемых зараженным человеком капель из дыхательных путей.
Это как, например, сыпать песок сквозь сито: может, одна песчинка и отскочит, ударившись о сетку, но основная часть песка всё равно просочится. Если и есть маска, от которой может быть толк, то только угольная.
Однако если обычная маска помогает тебе чувствовать себя спокойнее — носи на здоровье.
Изменение температуры может убить коронавирус
По мнению ВОЗ, нет никаких оснований полагать, что низкая температура может убить COVID-19 или другие вирусы.
Интернет полнится слухами и о том, что коронавирус может уничтожить высокая температура, однако это не более чем пустые сплетни. Доктор медицинских наук Росио Салас-Уэйлен заявил, что вирусология COVID-19 не уменьшается при повышении температуры.
Несмотря на то, что вирус может иметь сезонный цикл, неразумно ожидать колоссального снижения распространения из-за теплой погоды.
Самое большое снижение числа инфекций наблюдается среди тех, кто не посещает места с плохой вентиляцией и большим скоплением народа.
Антидот против коронавируса уже есть
И миф, и не миф одновременно. Сегодня вакцины от коронавируса не существует.
По крайней мере, полноценного и проверенного средства еще нет. Недавно в США стартовали первые испытания вакцины для защиты от COVID-19 — в исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле вакцину ввели четырём пациентам.
Однако для разработки эффективной и безопасной для человеческой жизни вакцины понадобятся месяцы. Недавно ученые выяснили, что борьба организма с COVID-19 максимально схожа с тем, что происходит во время заболевания обычным гриппом.
Это открытие даёт надежду на то, что процесс создания вакцины против коронавируса может ускориться.
Принятие горячей ванны защитит от коронавируса
Всё тот же Росио Салас-Уэйлен объясняет, почему принятие горячей ванны не помешает коронавирусу.
Какой бы ни была температура воды в ванной, которую мы принимаем, наше тело сохраняет свою нормальную температуру (от 36,5°C до 37°C), пригодную для жизни COVID-19.
Поэтому верить в то, что ванная комната — это защитный бункер, не стоит. А вот расслабиться и навести гигиену — это да, правильно и необходимо.
Чеснок, раствор серебра и отбеливатель защищают от коронавируса
Если убрать отсюда отбеливатель, то можно подумать, что речь идет не о вирусе, а о нашествии вампиров.
Смысл в том, что паника, которой все поддаются, — это золотая жила для бизнеса. За последние несколько недель на управление и контроль за продуктами и лекарствами обрушился шквал жалоб.
Были ложные утверждения о том, что полоскание горла питьевым серебром и отбеливателем помогают в защите против COVID-19. Среди всех ложных заявлений был и чесночный суп, и чесночные настойки, и много всего чесночного.
В общем, если тебе кажется, что что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, — почти наверняка это ложь.
В общем, все подобные вещи нужно пропускать мимо ушей и помнить, что лучшими способами избежать заражения являются мытье рук (и гигиена в принципе) и ограничение контактов с другими людьми.
Поделись полученными знаниями с друзьями и будь здоров!