Пн, 23.03.2020
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ! ⟩ Появился сайт, который оценит твои шансы умереть от коронавируса

Коронавирус. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Впрочем, статистика не учитывает шанс умереть от голода во время мировой рецессии, пишет журнал maximonline.ru.

Коронавирус сейчас безумствует на Западе, а вот в Китае уже все наладилось, и врачи и ученые из Поднебесной начали активно публиковать статистику по заболеванию. Сейчас в Ухане продолжаются постэпидемические тесты на выявление антител, то есть минздрав пытается получить точную цифру, сколько людей переболело коронавирусом бессимптомно либо находясь на домашнем карантине. Оказалось, что очень много, на данный момент уже около 50—60 тысяч, так что процент летальности вируса продолжает уменьшаться. 

Но какой шанс оказаться на кладбище из-за одиозного коронавируса? Группа оптимистично настроенных разработчиков сделала сайт Corona, Don’t Panic!, который оценит твои шансы, исходя из значимых данных: возраста, страны обитания, пола и хронических болезней. 

После подсчета сайт выдаст процент вероятности смерти, а также статистически ближайшую иную причину.

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