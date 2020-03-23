ПРОВЕРЬ СЕБЯ! ⟩ Появился сайт, который оценит твои шансы умереть от коронавируса

Коронавирус сейчас безумствует на Западе, а вот в Китае уже все наладилось, и врачи и ученые из Поднебесной начали активно публиковать статистику по заболеванию. Сейчас в Ухане продолжаются постэпидемические тесты на выявление антител, то есть минздрав пытается получить точную цифру, сколько людей переболело коронавирусом бессимптомно либо находясь на домашнем карантине. Оказалось, что очень много, на данный момент уже около 50—60 тысяч, так что процент летальности вируса продолжает уменьшаться.