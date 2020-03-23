ПРОВЕРЬ СЕБЯ! ⟩ Появился сайт, который оценит твои шансы умереть от коронавируса

Впрочем, статистика не учитывает шанс умереть от голода во время мировой рецессии, пишет журнал maximonline.ru.
Коронавирус сейчас безумствует на Западе, а вот в Китае уже все наладилось, и врачи и ученые из Поднебесной начали активно публиковать статистику по заболеванию. Сейчас в Ухане
Но какой шанс оказаться на кладбище из-за одиозного коронавируса? Группа оптимистично настроенных разработчиков сделала сайт
После подсчета сайт выдаст процент вероятности смерти, а также статистически ближайшую иную причину.