ВИДЕО ⟩ Пухляш из клипа Little Big станцевал под заставки известных телепередач

Ведущий предложил актеру поучаствовать в конкурсе «Uno значит Первый». Согласно правилам, Красилов должен был сымпровизировать танец под заставки таких передач, как «Жить здорово!», КВН, «Новости» и «Пусть говорят». Танцор показал современные стили танцев под эту музыку, после чего Ургант попросил его станцевать под вступительную мелодию из «Что? Где? Когда?» (симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра»). Гость шоу исполнил под нее движения, которые выполнял и в клипе Little Big.