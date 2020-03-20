ВПЕРВЫЕ ⟩ Галерея: эстонский телеканал пошел на крайние меры из-за коронавируса

Вчера, 19 марта, на телеканале Kanal2 вручали премии «Золотая пластинка», которая является важной наградой для любого музыканта в нашей стране. Правда, в этот раз победителей в студии не было. За спиной у девушки, которая демонстрировала рамку с наградой, фотографии победителей показывались на большом экране. Победителей объявляли в эфире передачи Õhtu!
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«Лучший альбом 2020 года» - «Paksu metsa vahel», Nedsaja Küla Bänd
«Вклад в эстонскую музыку» - Олав Эхила