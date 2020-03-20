Пт, 20.03.2020
У звезды «ДОМа-2» из Таллинна обнаружили опухоль в увеличенной недавно груди СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВПЕРВЫЕ ⟩ Галерея: эстонский телеканал пошел на крайние меры из-за коронавируса

Вчера, 19 марта, на телеканале Kanal2 вручали премии «Золотая пластинка», которая является важной наградой для любого музыканта в нашей стране. Правда, в этот раз победителей в студии не было. За спиной у девушки, которая демонстрировала рамку с наградой, фотографии победителей показывались на большом экране. Победителей объявляли в эфире передачи Õhtu!

«Радиохит 2020 года» - Виктор Кроне, «Storm»

«Прорыв 2020 года» - Nedsaja Küla Bänd

«Лучший лейбл звукозаписи 2020 года» - Hitivabrik

«Артист 2020 года» - Стиг Ряста

«Лучший автор песен 2020 года» - Свен Грюнберг

«Лучший автор песен в Сети 2020 года» - Syn Cole

«Лучшая артистка 2020 года» - Анна Канеэлина

«Лучший артист 2020 года» - Яак Йоала

«Лучшая группа 2020 года» - Nedsaja Küla Bänd

«Лучший альбом 2020 года» - «Paksu metsa vahel», Nedsaja Küla Bänd

«Вклад в эстонскую музыку» - Олав Эхила

НАВЕРХ