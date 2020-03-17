Вт, 17.03.2020
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НИЧЕГО НЕ ВОЛНУЕТ ⟩ Инста-мама Тэмми Хемброу наслаждается жизнью в мини-бикини

Тэмми Хемброу в 2019 году.

ФОТО: Image Press Agency/Scanpix

Родившаяся в Австралии звезда социальных сетей и мать двоих детей Тэмми Хемброу (25) публикует превосходные фото в социальных сетях, передает Elu24.

Частный тренер Тэмми Хемброу стала известной в Instagram несколько лет назад, документируя свое тело в период до и после беременности, чтобы вдохновить других женщин иметь тело, о котором они мечтают после родов.

Она была обручена с частным тренером Рисом Хокинсом, но они расстались в 2018 году. У них двое общих детей: дочь Саския и сын Вольф.

На сегодняшний день у Тэмми более 10 миллионов поклонников в Instagram, а ее состояние оценивают в более чем 2 миллиона долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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