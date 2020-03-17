НИЧЕГО НЕ ВОЛНУЕТ ⟩ Инста-мама Тэмми Хемброу наслаждается жизнью в мини-бикини

Родившаяся в Австралии звезда социальных сетей и мать двоих детей Тэмми Хемброу (25) публикует превосходные фото в социальных сетях, передает Elu24.
Частный тренер Тэмми Хемброу стала известной в Instagram несколько лет назад, документируя свое тело в период до и после беременности, чтобы вдохновить других женщин иметь тело, о котором они мечтают после родов.
Она была обручена с частным тренером Рисом Хокинсом, но они расстались в 2018 году. У них двое общих детей: дочь Саския и сын Вольф.
На сегодняшний день у Тэмми более 10 миллионов поклонников в Instagram, а ее состояние оценивают в более чем 2 миллиона долларов.