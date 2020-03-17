НИЧЕГО НЕ ВОЛНУЕТ ⟩ Инста-мама Тэмми Хемброу наслаждается жизнью в мини-бикини

Частный тренер Тэмми Хемброу стала известной в Instagram несколько лет назад, документируя свое тело в период до и после беременности, чтобы вдохновить других женщин иметь тело, о котором они мечтают после родов.

Она была обручена с частным тренером Рисом Хокинсом, но они расстались в 2018 году. У них двое общих детей: дочь Саския и сын Вольф.