«Шо, опять?!» Поклонники Анны Седоковой предполагают очередное расставание

Поклонники стали всерьез беспокоиться за отношения Анны Седоковой и ее возлюбленного 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Пара встречается совсем недавно, об их романе стало известно лишь осенью прошлого года.

Анна Седакова никак не прокомментировала собственные слова. Подписчики предположили, что знаменитость просто поделилась понравившейся ей цитатой. Ведь буквально накануне артистка и ее молодой бойфренд признавались друг другу в любви в комментариях к одному из ее постов. К тому же, поп-дива как-то призналась — она чувствует себя ужасно, даже когда расстается с избранником всего на один день. Об этом пишет Утро.ру.