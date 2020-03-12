ФОТО ⟩ Кошка вернулась к хозяйке после 11 лет жизни на помойке

Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин за молоком, и бесследно пропало.

Женщина искала питомца, но безуспешно. Спустя 11 лет один из местных жителей увидел на помойке кошку, начал ее подкармливать, а после поделился этой историей со своей матерью, которая решила найти животному дом. Британка отвезла Мисси в спасательный центр в Саттон-Колдфилде, где специалисты обнаружили у питомца микрочип, по которому и нашли его хозяйку.

Missing cat reunited with owner after 11 years on the street https://t.co/7ZZj0lYFTB — BBC News (UK) (@BBCNews) March 6, 2020

МакДоннелл отмечает, что сейчас кошке 17 лет. За время жизни на улице Мисси потеряла много зубов, поэтому Ева кормит ее кормом для котят.