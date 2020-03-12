ФОТО ⟩ Кошка вернулась к хозяйке после 11 лет жизни на помойке

В Великобритании кошка по кличке Мисси вернулась домой спустя 11 лет. Она жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой – 72-летней Евой МакДоннелл, пишет Сегодня.
Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин за молоком, и бесследно пропало.
Женщина искала питомца, но безуспешно. Спустя 11 лет один из местных жителей увидел на помойке кошку, начал ее подкармливать, а после поделился этой историей со своей матерью, которая решила найти животному дом. Британка отвезла Мисси в спасательный центр в Саттон-Колдфилде, где специалисты обнаружили у питомца микрочип, по которому и нашли его хозяйку.
Missing cat reunited with owner after 11 years on the street https://t.co/7ZZj0lYFTB— BBC News (UK) (@BBCNews) March 6, 2020
МакДоннелл отмечает, что сейчас кошке 17 лет. За время жизни на улице Мисси потеряла много зубов, поэтому Ева кормит ее кормом для котят.
Женщина отмечает, что все домашние питомцы незаменимы. "Я никогда не переставала думать о ней. Вы просто не забываете своих домашних любимцев – они незаменимы. Мисси пережила тяжелые времена, но она осталась моей кошкой", – рассказала Ева МакДоннелл в интервью ВВС.