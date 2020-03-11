ФОТО ⟩ Как Сильвестр Сталлоне защищает себя от коронавируса

Не остаются в стороне и знаменитости. Пока одни звезды отменяют концерты, другие делают все, чтобы защитить себя и свою семью от опасного заболевания. Одним из таких стал актер Сильвестр Сталлоне. Звезда боевиков был замечен в супермаркете с латексными перчатками на руках, рассказывает Joinfo.com.

Сталлоне совершает покупки в перчатках

Учитывая тот факт, что коронавирус может передаваться не только по воздуху, но и через рукопожатие, а также контакт рук с потенциально опасными вещами и предметами, голливудский актер, скорее всего, решил обезопасить себя от вероятности заражения инфекцией.

Фотографии Сталлоне, опубликованные в сети, не вызвали ни у кого удивления, а наоборот – собрали множество лайков и тысячи слов поддержки. Ранее в ВОЗ сделали заявление, что больше других заражению опасного вируса подвержены люди преклонного возраста. Так что, меры безопасности, предпринятые 73-летним актером – это очень правильное решение.

Боятся рисковать и другие знаменитости. Уже стало известно об отмене концертов таких популярных звезд, как Мадонны, южнокорейской k-pop группы BTS, рок-группы Pearl Jam, Ланы Дель Рей и других артистов.