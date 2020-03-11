Экстрасенс Мэрилин Керро поделилась советом, как построить счастье

«Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку. Трудно спорить с тем, что время, потраченное на сплетни и нападки в сторону других, потрачено впустую. Гораздо приятнее и плодотворнее тратить время на собственную жизнь. И, безусловно, разумнее», - написала Мэрилин в Instagram.

Она также добавила, что путь к счастью у каждого свой, как и само понятие счастья. «Для каждого человека счастье — это что-то личное, сокровенное, уникальное и неповторимое. Нельзя следовать за чужим успехом, как нельзя сворачивать со своей тропинки судьбы, - отмечает экстрасенс. - Путь к вашему благополучию начинается внутри вас. Поэтому так важно слышать свой внутренний голос и идти по зову сердца, замечая все мелочи и подсказки Вселенной».