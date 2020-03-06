ФОТО ⟩ Киркоров схватил за грудь Пугачеву

Не секрет, что Филипп Киркоров после развода с Примадонной поддерживает с ней хорошие отношения. Он, к слову, даже свою дочь Аллу-Викторию в честь нее назвал. Но насколько эти отношения нежные многие не догадывались до последнего момента.

В Сети всплыл неожиданный снимок бывших супругов, где Филипп Киркоров настолько интимно обнимает Аллу Борисовну, что многие даже не поверили своим глазам. Тем более, действие разворачивается не где-то в кулуарах, а прямо на сцене.

«Разве это Алла?», «Это вовсе не Пугачева», «Да, конечно, это не Алла!», «Думаю, это не Алла, просто похожа на нее женщина», «А мне кажется, что это не Алла Борисовна, а просто похожа на нее», - можно увидеть в комментариях.