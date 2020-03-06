ТАНЦЕВАЛИ КАНКАН! ⟩ В российской женской колонии прошел конкурс красоты «Мисс весна»
В женской исправительной колонии Приморского края прошел конкурс красоты «Мисс весна 2020».
В исправительной женской колонии № 10 в поселке Горный Приморского края прошел конкурс красоты «Мисс весна – 2020». В этом году участницы предстали в образе героинь с полотен известных художников, сообщает UssurMedia.
В прошлом году осужденные женщины представляли на конкурсе колорит и культуру выбранной ими страны. В этом году концепцией мероприятия «Шедевры мировой живописи» стали «ожившие» образы известных женщин из разных эпох, изображенных на картинах знаменитых художников мира.
Доступа к интернету в колонии нет, а потому свои конкурсные образы участницы придумывают сами, «подглядывая» в книги и журналы». Шьются костюмы из подручных средств и не только на конкурсантку, а на всю ее команду поддержки во время выступлений, декорации – из папье-маше и картона. Разумеется, даже самая опытная рукодельница не сможет качественно выполнить столь трудоёмкую работу в одиночку, а потому «Мисс Весна» по праву считается коллективным конкурсом – в течение двух месяцев весь отряд собирает приданное для своей красавицы-представительницы, сообщает vl.aif.ru.