Не пропустите! В Таллинне открывается выставка интимных портретов певца и фотографа Брайана Адамса

Выставка состоит из трех серий фотографий, которые отражают различные этапы его творчества как портретного фотографа: от знаменитостей и гламура до травм и жизненных трудностей.

Серия фотографий «Exposed», именем которой названа выставка, освещает различных деятелей мира моды, искусств и развлечений. Через объектив фотокамеры Брайана Адамса у зрителя есть возможность попасть в закрытый и внешне безмятежный мир знаменитостей. Как следует из названия выставки, фотографии демонстрируют, что происходит с людьми, которые 24/7 находятся под светом рампы, и как фотографии знаменитостей обнажают то, что происходит у них за фасадом.

На первый взгляд может показаться, что портреты из серии «Раненые: наследие войны» (Wounded: The Legacy of War) очень разные. Фотографии, демонстрирующие британских солдат, вернувшихся с миссий из Афганистана и Ирака в 2000-х годах, сфокусированы на демонстрации конфликта и на видимых на теле ранах. Во многих случаях открытые и тревожные, иногда юмористические – в этой пугающей серии запечатлены ужасные последствия военных действий и стойкость человеческого духа.

Похожую историю выживания – назло несчастиям или из-за них – рассказывают портреты бездомных. Серия «Бездомные» (The Homeless) знакомит с бездомными, которые продают на улицах Лондона газету «The Big Issue», которая создана с целью дать этим людям возможность честно зарабатывать и, таким образом, восстановить их связь с обществом. Фотографии из этой серии показывают каждого человека глубже, чем его социальный фон или материальное положение. Хочется верить, что эти фотографии, которые показывают самого человека, помогут сломать некоторые барьеры, основанные на неверных представлениях и предубеждениях.

Брайан Адамс родился в Канаде, Кингстоне/Онтарио в 1959 году и стал членом королевского общества фотографов (Royal Photographic Society) в 2015 году. Он очень продуктивен в своем творчестве и концентрируется на тематиках, имеющих глобальное влияние.