Редкий кадр: Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали нежные чувства в Ирландии

Но во время тура в Ирландию пара все же дала волю чувствам. Правда, произошло это не во время их официального выхода, а в неформальной обстановке, но тем не менее незамеченным не осталось. Во время прогулки по побережью Ирландского моря Кейт взяла мужа под руку и отправилась вместе с ним любоваться местными пейзажами: обнявшись, они наслаждались умиротворяющими живописными видами.