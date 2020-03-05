Редкий кадр: Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали нежные чувства в Ирландии

В отличие от герцогов Сассекских, которые не раз проявляли нежные чувства на публике, герцоги Кембриджские всегда стараются держаться на людях довольно сдержанно, не позволяя себе никаких ласковых жестов в адрес друг друга. Недавно Кейт Миддлтон и вовсе отмахнулась от принца Уильяма, когда он попытался ее приобнять, пишет Сплетник.
Но во время тура в Ирландию пара все же дала волю чувствам. Правда, произошло это не во время их официального выхода, а в неформальной обстановке, но тем не менее незамеченным не осталось. Во время прогулки по побережью Ирландского моря Кейт взяла мужа под руку и отправилась вместе с ним любоваться местными пейзажами: обнявшись, они наслаждались умиротворяющими живописными видами.
Кейт и Уильям выглядели очень счастливыми и много улыбались. Такие кадры редко становятся достоянием общественности, поэтому снимок пары со спины поклонники супругов уже успели назвать одним из самых романтичных в их архиве.
Интересно, что королевский протокол не запрещает монаршим особам держаться за руки во время публичных выходов, однако Кейт и Уильям предпочитают все личное оставлять дома.