Ольга Бузова откровенно об отношениях с Давой: «Обожаем друг друга нюхать»

После тяжелого развода с Дмитрием Тарасовым певица наконец-то обрела личное счастье: блогер Давид Манукян старается превратить каждый день возлюбленной в праздник. Бузова признается, что впервые почувствовала рядом крепкое мужское плечо, пишет Starhit.ru.
Недавно 34-летняя Ольга Бузова и 27-летний Давид Манукян отметили маленький праздник — полгода со дня знакомства. Парочка устроила друг другу свидание в ресторане. Блогер появился в костюме, в руках роскошный букет, а Ольга блеснула в черном платье с пайетками. По словам артистки, у милого вечера было не менее романтичное продолжение.
«Утро было прекрасным, я проснулась в объятиях любимого мужчины, — откровенничала артистка. — Мы обнимались, прижимались друг к другу, говорили какие-то приятные вещи. Обожаем друг друга нюхать, я тащусь от его запаха, особенно с утра…Это, наверное, не все поймут, но те, кто влюблены, и те, у кого сейчас конфетно-букетный период, меня точно поддержат».
При этом Давид настроен серьезно — познакомил возлюбленную с родителями и успел подружиться с домашними питомцами Бузовой, которых, к слову, когда-то подарил ей Дмитрий Тарасов. Не преграда для блогера и семилетняя разница в возрасте. Певица признается, что рядом с бойфрендом чувствует себя беззащитной девочкой.
«Недавно Давид провожал меня до машины, — вспоминала артистка. — Навстречу вышла моя подружка в распахнутом пальто, он говорит: «Так, где шарф? Где шапка? Вот Оля на тебя смотрит и тоже шарф не носит. Одевайся тепло!» Это мелочи, на которые я всегда обращаю внимание. Они показывают, что, несмотря на молодой возраст, Давид проявляет себя как зрелый мужчина. В моей жизни наконец-то появилось мужское плечо, на которое можно опереться».
В прошлом году парочка сделала одинаковые татуировки в виде знака бесконечности. «Я его первая большая любовь в жизни, — уверена Ольга. — И он ни на секунду не сомневается ни в себе, ни во мне, ни в нас. Это я первое время была «ежиком». Точне, в самом начале, когда мы только начали узнавать друг друга, у меня возникло совершенно необъяснимое ощущение, что мы будем вместе всю жизнь».
Впрочем, положительный характер не единственное преимущество нового возлюбленного. Звезда рада, что Манукян принимает ее бешеный график, так как сам увлечен карьерой. «У Давида нет тупых мужских замашек: мол, ты должна вести домашнее хозяйство и варить мне борщ. Он прекрасно понимает, что я артистка! Я же говорю, мы просто идеально подходим друг другу во всех смыслах», — радуется исполнительница.