Ольга Бузова откровенно об отношениях с Давой: «Обожаем друг друга нюхать»

Недавно 34-летняя Ольга Бузова и 27-летний Давид Манукян отметили маленький праздник — полгода со дня знакомства. Парочка устроила друг другу свидание в ресторане. Блогер появился в костюме, в руках роскошный букет, а Ольга блеснула в черном платье с пайетками. По словам артистки, у милого вечера было не менее романтичное продолжение.

«Утро было прекрасным, я проснулась в объятиях любимого мужчины, — откровенничала артистка. — Мы обнимались, прижимались друг к другу, говорили какие-то приятные вещи. Обожаем друг друга нюхать, я тащусь от его запаха, особенно с утра…Это, наверное, не все поймут, но те, кто влюблены, и те, у кого сейчас конфетно-букетный период, меня точно поддержат».

При этом Давид настроен серьезно — познакомил возлюбленную с родителями и успел подружиться с домашними питомцами Бузовой, которых, к слову, когда-то подарил ей Дмитрий Тарасов. Не преграда для блогера и семилетняя разница в возрасте. Певица признается, что рядом с бойфрендом чувствует себя беззащитной девочкой.

«Недавно Давид провожал меня до машины, — вспоминала артистка. — Навстречу вышла моя подружка в распахнутом пальто, он говорит: «Так, где шарф? Где шапка? Вот Оля на тебя смотрит и тоже шарф не носит. Одевайся тепло!» Это мелочи, на которые я всегда обращаю внимание. Они показывают, что, несмотря на молодой возраст, Давид проявляет себя как зрелый мужчина. В моей жизни наконец-то появилось мужское плечо, на которое можно опереться».

В прошлом году парочка сделала одинаковые татуировки в виде знака бесконечности. «Я его первая большая любовь в жизни, — уверена Ольга. — И он ни на секунду не сомневается ни в себе, ни во мне, ни в нас. Это я первое время была «ежиком». Точне, в самом начале, когда мы только начали узнавать друг друга, у меня возникло совершенно необъяснимое ощущение, что мы будем вместе всю жизнь».