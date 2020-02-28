ДЕКОЛЬТЕ СВОДИТ С УМА ⟩ Открытая грудь Яны Кошкиной потрясла мужчин

Звезда сериала «Домашний арест» показала интересный образ, который вызвал бурю эмоций ее фанатов. Яна позировала в кулуарах Главкино, где сейчас снимается. Она примерила нежно-розовую кофточку на пуговицах. Глубокое декольте обнажило пышную грудь Яны.

Кошкина надела короткую юбку из черной кожи и обула массивные лакированные ботинки. Светская львица уделила внимание деталям. Она украсила шею черным чокером с подвеской из бисера. В ушах виднелись изящные серьги-гвоздики.

Инстадива завила свои длинные волосы в голливудские локоны и нанесла профессиональный мейкап. Она выделила глаза дымчато-серыми тенями, а губы — плотной розовой помадой.

Яна поделилась пикантным селфи и своими впечатлениями от непривычного аутфита. «Это совершенно не мой стиль… Но мне почему-то нравится. Как думаете, выкупить у костюмеров эти вещи, или нет, не мое?» — спросила у фанатов Кошкина.

Горячие кадры из гримерки спровоцировали активное обсуждение. Многие подписчики пришли в восторг от пикантного образа знаменитости. «Вы — огонь!», «Чокер можете оставить!», «Эти глаза. Да точно глаза. В общем, глаза тоже очень», «Этот образ очень вам идет!», «Розовое очень к лицу, освежает», «Кофточка — бомба», «Как школьница», «Не могу, это просто нечто! Особенная!», «Очень красиво, вполне можете купить», «Нельзя на свете быть красивой такой», — прокомментировали они.