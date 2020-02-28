ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Эстонская Бейонсе обомлела, когда увидела, что возлюбленный сделал с их трехмесячным ребенком

Прошлым вечером Пяртельпоэг поделилась счастливым событием со своими поклонниками в Instagram. Блогер опубликовала симпатичную фотографию своего обручального кольца в своих историях Instagram и показала, каким оригинальным способом ее возлюбленный сделал ей предложение.

Для предложения возлюбленный Кристины попросил помощи у их дочери. На малышке было надето боди, надпись на котором гласила: «Мамочка, ты выйдешь замуж за моего папочку?»

Пяртельпоэг ответила «да» и показала в Instagram свое обручальное кольцо и написала: «Боже мой, я обручена!».

Кристина Пяртельпоэг показала, как любимый сделал ей предложение. ФОТО: Скриншот из Instagram