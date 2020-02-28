Пт, 28.02.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Эстонская Бейонсе обомлела, когда увидела, что возлюбленный сделал с их трехмесячным ребенком

ФОТО: Instagram

Блогер Кристина Пяртельпоэг (25) поделилась новостью в социальных сетях - теперь она помолвлена! Кристина также рассказала подписчикам и о том, как именно ее возлюбленный сделал ей предложение, пишет Elu24.

Прошлым вечером Пяртельпоэг поделилась счастливым событием со своими поклонниками в Instagram. Блогер опубликовала симпатичную фотографию своего обручального кольца в своих историях Instagram и показала, каким оригинальным способом ее возлюбленный сделал ей предложение.

Для предложения возлюбленный Кристины попросил помощи у их дочери. На малышке было надето боди, надпись на котором гласила: «Мамочка, ты выйдешь замуж за моего папочку?»

Пяртельпоэг ответила «да» и показала в Instagram свое обручальное кольцо и написала: «Боже мой, я обручена!».

Кристина Пяртельпоэг показала, как любимый сделал ей предложение.

ФОТО: Скриншот из Instagram

Пара, чья дочь родилась в ноябре, также отпраздновала двухлетнюю годовщину соих отношений. Второго марта Кристине предстоит отпраздновать свой 26-й день рождения.

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2 aastat armastust ❤️

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