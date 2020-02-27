12 фактов о сексе, которые мы узнали за последние десять лет

1. Мужчин больше, чем женщин, интересует выражение эмоций во время секса.

Американские ученые из Университета Эмори решили выяснить реакцию мужчин и женщин на откровенные фотографии. Оказалось, что и те, и другие в первую очередь обращают внимание на лицо и только потом разглядывают тело. Правда, мужчины задерживают взгляд на лицах чуть дольше женщин, зато и те и другие быстро пролистывали крупные планы интимных частей тела.

2. Появился термин «опредмечивание».

Он означает, что один из партнеров воспринимает другого как объект реализации своих сексуальных потребностей. То есть не способен видеть в нем цельную личность с характером, привычками, желаниями и мечтами, недостатками и плюсами. Это один из признаков незрелой личности.

3. Параметры женской привлекательности зависят от уровня жизни населения.

Всемирное исследование International Body Project (IBP-I), показало: в регионах с высоким уровнем социально-экономического развития более привлекательными считаются стройные женщины, а в неблагополучных — обладательницы пышных форм. Психологи пришли к выводу, что в последних масса тела воспринимается как показатель статуса.

4. Тело быстрее, чем мозг, реагирует на возбуждение.

В исследовании, проведенном в 2004 году в Университете Амстердама, ученые исследовали физиологическую реакцию мужчин и женщин на эротические образы. Она оказалась одинаковой — импульсы тела проявлялись быстрее, чем суть картинки доходит до сознания. Это значит, что вначале мы чувствуем возбуждение и только потом желание.

5. Разговоры о сексе во время секса помогают сделать его еще лучше.

Ученые из США, представляющие Техасский университет в Остине, установили, что чем больше, чаще, разнообразнее вы говорите на тему секса во время полового акта, тем полнее чувство удовлетворенности им обоими партнерами. Удивительно, но факт. В большинстве случаев разговоры о наслаждении перевесили стоны партнера.

6. Открыта новая точка наслаждения у женщин.

Название — PS, она находится в промежности. Точка PS очень чувствительна, говорит сексолог сексолог Кэрол Куин.

7. Женщинам больше нравятся мужчины с гитарами.

Ученые из Университета Южной Бретани, Франция, сделали открытие: женщинам интереснее встречаться с музыкантом, чем со спортсменом. Симпатичный парень подходил к женщинам, улыбался, делал комплимент и просил номер. В одном случае у него в руках была спортивная сумка, в другом — кейс от гитары, в третьем — ничего. Спортивная сумка показала худший результат. Еще одно исследование установило, что женщины обращают больше внимания на аккаунты в соцсетях, если на аватарке изображен парень с гитарой. Судя по опросу, такие мужчины кажутся более умными, интересными и тонкими натурами.

8. Женщин больше привлекают угрюмые пани, а мужчин — улыбчивые девушки.

Не меньше удивили мир ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде. Подключив к исследованию более тысячи добровольцев со всего мира и изучив результаты, они пришли к мнению: хмурые, сосредоточенные мужчины оказались сексуально привлекательнее тех, что беззаботно улыбаются. Психологи объяснили это тем, что сосредоточенный вид ассоциируется со статусом, надежностью. А улыбка — признак беззащитности. Зато мужчины больше внимания обращают на радостных женщин в надежде, что они легче идут на контакт и охотнее подчиняются.

9. 7% людей используют телефон во время секса.

Ученые Университета Вирджинии, проверяя, насколько современный человек зависит от гаджетов, сделали неожиданное открытие: 7% опрошенных признались, что проверяют мобильный телефон даже во время полового акта.

10. Утренний секс полезнее зарядки.

Сексологи Королевского университета Белфаста нашли научное обоснование тому, о чем мы уже давно догадывались: утренний секс полезен для здоровья. В процессе задействованы практически все группы мышц, улучшается кровообращение, дыхание становится глубже, кровь насыщается кислородом, а еще за это время можно сжечь 300 — 400 калорий.

11. Счастливые пары занимаются сексом раз в неделю.

Психологи из Канады изучили данные опросов за последние 40 лет и выяснили, что в среднем гармоничные семейные пары занимаются сексом раз в неделею. А вот если это происходит чаще или реже — это признак того, что в браке не все гладко.

12. В стрессовой ситуации мужчины чаще думают о сексе.