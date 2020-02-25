На церемонии прощания с Коби Брайантом и его дочерью Джианной звезды и фанаты простились с великим спортсменом

Он был самым удивительным мужем. Коби любил меня больше, чем я когда-либо могла выразить это словами.

Бог знал, что они не могут быть на этой земле друг без друга. Он должен был забрать их вместе на небеса. Детка, ты позаботишься о нашей Джиджи. Мы все еще лучшая команда,