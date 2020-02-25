На церемонии прощания с Коби Брайантом и его дочерью Джианной звезды и фанаты простились с великим спортсменом

Вчера в Стэйплс-центре в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джианной, которые трагически погибли в авиакатастрофе в конце прошлого месяца, пишет Сплетник.
Участие в ней приняли Бейонсе, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, именитые коллеги спортсмена Шакил О'Нил и Майкл Джордан и многие другие знаменитости.
Всего же почтить память великого баскетболиста и его дочери пришли несколько десятков тысяч человек: 30 тысяч попали на арену, а другие смотрели трансляцию на больших экранах около стадиона.
Открывала памятный концерт 38-летняя Бейонсе. Она вышла на сцену в желтом костюме в честь цветов команды "Лос-Анджелес Лейкерс", за которую играл баскетболист. После этого на сцену поднялись вдова Коби Ванесса, у которой от баскетболиста осталось три дочери: 17-летняя Наталия, трехлетняя Бьянка и восьмимесячная Капри. Ванесса начала свою речь с памятных слов о погибшей 13-летней дочери Джианне.
Джианна Брайант — удивительно милая и нежная душа. Она всегда была очень чуткой. Она была папиной дочкой, но я знаю, что она любила свою маму. Она была одной из моих самых лучших подруг. Мы не сможем увидеть, как Джианна пойдет в среднюю школу с Наталией, у нас не было возможности научить ее водить машину. Я не смогу сказать ей, как великолепно она выглядит в день своей свадьбы. Я никогда не увижу, как моя малышка идет к алтарю, как отец и дочь танцуют вместе, или как она сама станет матерью,
— сказала она.
А затем она отдала дань памяти и своему мужу.
Он был самым удивительным мужем. Коби любил меня больше, чем я когда-либо могла выразить это словами.
Бог знал, что они не могут быть на этой земле друг без друга. Он должен был забрать их вместе на небеса. Детка, ты позаботишься о нашей Джиджи. Мы все еще лучшая команда,
— завершила она свою речь.