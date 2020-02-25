ПРАЗДНИЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ От Ласнамяэ до Сааремаа: 102 самых ярких кадра живописной Эстонии, аж дух захватывает!

В феврале мы принимали снимки самых ярких и живописных мест, фотографии читатели отправляли нам на электронную почту и публиковали их на странице в Facebook. В общей сложности мы получили более 400 фотографий и лишь 102 снимка попали в нашу галерею. Как оказалось, жители Эстонии очень любят путешествовать по стране и фотографировать красоту в каждом мгновении.

Мы получили снимки почти из каждого региона нашей с вами родины. В галерее представлены самые красивые снимки крупных городов - Таллинна, Нарвы, Тарту, Пярну, Вильянди, а также фото отдельных красивых мест - водопадов, болот, карьера Румму, эстонских островов Сааремаа, Кихну, и, конечно же, эстонской природы во всей красе. Некоторые места в нашей галерее легко узнаваемые, а есть и те снимки, по которым трудно понять, где же такая красота располагается. Мы в очередной раз убедились, что красота - в глазах смотрящего. Кому-то нравится таллиннский Старый город, район Ласнамяэ, а кому-то - парк в Тойла или вид с горки Гамлета, восхищают нас еще реки и озера.