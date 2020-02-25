Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ожидает удача в марте

Итак, Ракам март принесет много сложных ситуаций, однако, приложив усилия, представители этого знака Зодиака получат хороший опыт. Финансовое положение водного знака напрямую будет зависеть оттого, сколько он будет работать. Чем больше усилий он сможет приложить, тем больший доход удастся получить.

При этом эксперт советует побольше проводить время с детьми, что укрепит их отношения. Одиноким Ракам нужно вести более активный образ жизни, чтобы повысить вероятность встречи с подходящим партнером. Ракам рекомендуется найти себе увлечение, которое станет приносить им удовлетворение.

Чувство уверенности и силы отразится во всех сферах жизни для Львов. Одинокие найдут свою половину, а влюбленные выведут своих отношения на новый уровень. В то же время астролог советует в финансовой сфере быть осторожными и оптимизировать свои расходы и доходы. Работа же, несмотря на напряженность графика и возможные командировки, будет приносить удовлетворение.

Начало весны окажется благоприятным и для Дев, как в финансовой сфере, так и в личной жизни, ведь отношения с партнерами будут гармоничными, а денежные поступления стабильными.

Так, начальство оценит ответственность, целеустремленность и усердие Дев, что укрепит их авторитет. Одинокие Девы окажутся перед непростым выбором, поскольку на их внимание будут претендовать сразу два человека. В целом же март будет хорошим временем для совершения крупной покупки или начала каких-либо дел, например, ремонта. Также смена имиджа пойдет только на пользу представителям этого знака Зодиака.

Водолеям все будет даваться легко, что принесет наслаждение жизнью и массу приятных переживаний. В любви Водолеев ждет взаимопонимание с партнером, а одинокие представители воздушного знака смогут обрести взаимную любовь.