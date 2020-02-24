СТОП ⟩ Десять гостей президенского приема, нарушивших этикет при выборе наряда

Впрочем, некоторые при выборе нарядов совершают ошибки, из-за которых и оказались в нашем рейтинге.

Думаете, что кодекс одежды придуман для того, чтобы ограничивать других? Вздрагиваете, видя в приглашении на мероприятие в строчке «дресс-код»? Внутренне протестуете: «А как же свобода!?». Тогда просто на одну секунду представьте, что все забудут, что такое этикет... Без правил нельзя, если вы, конечно, не рак-отшельник.

«Белый галстук» считается самым строгим дресс-кодом, уместным на торжественном приеме у президента или высокопоставленного лица, благотворительном балу при дворе или вручении высоких наград, премий.