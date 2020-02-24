СТОП ⟩ Десять гостей президенского приема, нарушивших этикет при выборе наряда
Сегодня, 24 февраля, наша страна отмечает столетие Эстонской Республики. По традиции, в этот день устраивается президентский прием, на который приглашаются знаменитые гости…
Впрочем, некоторые при выборе нарядов совершают ошибки, из-за которых и оказались в нашем рейтинге.
Думаете, что кодекс одежды придуман для того, чтобы ограничивать других? Вздрагиваете, видя в приглашении на мероприятие в строчке «дресс-код»? Внутренне протестуете: «А как же свобода!?». Тогда просто на одну секунду представьте, что все забудут, что такое этикет... Без правил нельзя, если вы, конечно, не рак-отшельник.
«Белый галстук» считается самым строгим дресс-кодом, уместным на торжественном приеме у президента или высокопоставленного лица, благотворительном балу при дворе или вручении высоких наград, премий.
Дурным тоном для женщин считаются короткие платья, глубокие декольте или высокие вырезы, а также полупрозрачные ткани и оголенные плечи. Кстати, у мужчин жилет не должен быть черным, если вы не хотите, чтобы вас перепутали с официантом. Ах, да! Часы на такие мероприятия тоже надевать не принято, даже если вы хотите похвастаться новыми Rolex!