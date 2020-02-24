ВЫГЛЯДИТ СТРАННО ⟩ Эстонская красавица хотела похвастаться фигурой в бикини, но прогадала с ракурсом

Эстонская Youtube-блогер и звезда социальных сетей Деана Нооп, больше известная своим подписчикам как Деана Банана, на днях посетила СПА и, конечно же, решила рассказать об этом своим поклонникам в Instagram.

На снимке, который был опубликован на ее страничке вчера, Деана позирует в бикини, стоя спиной к камере. Правда, из-за того, что девушка стоит по пояс в воде, фигура ее исказилась странным образом. И хотя любому, кто проходил физику в школе, хорошо известен оптический феномен, который называется «преломление света», снимок все же выглядит несколько странно.