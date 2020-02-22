Сергей Шнуров пошел в политику. Реакция Собчак бесценна

Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде «Партии Роста». И мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами,

– говорит Шнуров.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на эту новость на своей Instagram-странице.

«Выбранная им "Партия Роста" – безусловно удачный выбор и для Бориса [Борис Титов] и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире», – поделилась мнением блондинка.

Ксения Анатольевна также опубликовала стишок:

Выборы, выборы,

В Ленинграде"выборы!

Дураки и дуры вы,

Кандидаты – Шнуровы!

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения и вовсе посмеялась над поступком рок-музыканта, припомнив ему комментарии в ее адрес: «А сколько было насмешек от Сергея Шнурова по поводу моих политических амбиций?».

Блондинка подчеркнула, что музыкант просто сам хотел попасть в политику, поэтому мешал ей.

«Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и едких строк. Зато теперь Сергей может стать целым кандидатом в депутаты от "Партия Роста". Ну, что тут скажешь? Все оказалось так банально. А я в Сергее ценила именно оригинальность» – написала экс-кандидат в президенты РФ.