Сергей Шнуров пошел в политику. Реакция Собчак бесценна

Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде «Партии Роста». И мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами,
– говорит Шнуров.
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на эту новость на своей Instagram-странице.
«Выбранная им "Партия Роста" – безусловно удачный выбор и для Бориса [Борис Титов] и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире», – поделилась мнением блондинка.
Ксения Анатольевна также опубликовала стишок:
Выборы, выборы,
В Ленинграде"выборы!
Дураки и дуры вы,
Кандидаты – Шнуровы!
В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения и вовсе посмеялась над поступком рок-музыканта, припомнив ему комментарии в ее адрес: «А сколько было насмешек от Сергея Шнурова по поводу моих политических амбиций?».
Блондинка подчеркнула, что музыкант просто сам хотел попасть в политику, поэтому мешал ей.
«Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и едких строк. Зато теперь Сергей может стать целым кандидатом в депутаты от "Партия Роста". Ну, что тут скажешь? Все оказалось так банально. А я в Сергее ценила именно оригинальность» – написала экс-кандидат в президенты РФ.
Напомним, телеведущая Ксения Собчак и Сергей Шнуров любят обмениваться стихотворными колкостями. Скорее всего, рок-музыкант и на этот раз не станет молчать.