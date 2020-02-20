БОГИНЯ ⟩ Сексуальная Ким Кардашьян в нижнем белье греется под солнечными лучами

Трусики и бюстгальтер выполнены в телесном цвете, поэтому буквально сливаются с загорелой кожей светской львицы и выгодно подчеркивают достоинства ее фигуры. Особенно соблазнительно на Кардашьян смотрится верхняя часть белья, которая акцентирует внимание на пышных формах модели. Завершающей частью образа стали ботинки, подобранные в тон откровенному наряду.