БОГИНЯ ⟩ Сексуальная Ким Кардашьян в нижнем белье греется под солнечными лучами

Американская фотомодель Ким Кардашьян свела с ума поклонников новой «горячей» фотографией в Instagram. На своей странице звезда выложила невероятно сексуальный и пленительный снимок, на котором позирует посреди песчаного пляжа в эротичном нижнем белье.
Трусики и бюстгальтер выполнены в телесном цвете, поэтому буквально сливаются с загорелой кожей светской львицы и выгодно подчеркивают достоинства ее фигуры. Особенно соблазнительно на Кардашьян смотрится верхняя часть белья, которая акцентирует внимание на пышных формах модели. Завершающей частью образа стали ботинки, подобранные в тон откровенному наряду.
Фанаты не могли оторвать глаз от такой сногсшибательной фигуры звезды. Устоять было невозможно.
«Богиня!»
«Горячо!»
«Обожаю вас! Фигура — идеал!»
«Быть такой красивой — преступление!» — отметили юзеры.
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