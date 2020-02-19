Мадонна устроила вечеринку в Лондоне: новые фото звезды с бойфрендом

В свои 61 год звезда истощает себя многочисленными перелетами и насыщенным графиком. Она отгремела с феерическими шоу в десятках городов по всему миру. Во время гастролей она неоднократно испытывала физическое и моральное истощение, что приводило к отмене не одного концерта. Однако ее тур Madame X подходит к концу и после восьми мощных выступлений в Лондоне знаменитость решила наградить себя громким празднованием вместе с родными и близкими.

На личной странице Мадонны в инстаграме появилась серия эксклюзивных снимков, на которых она позирует вместе с дочерью Лурдес и избранником танцовщиком своего шоу-балета Ахламаликом Уильямсом. Семья решила поддержать звезду в ее нелегкой творческой деятельности.

Спасибо Лондону. Вы были фанатичными. Не могла бы сделать это без поддержки всех моих близких,

– публично призналась Мадонна.

Гастроли действительно выдались для 61-летней исполнительницы слишком напряженными. Из-за проблем со здоровьем она отменила девять запланированных концертов в рамках международного тура в поддержку нового альбома Madame X. Однако звезда нашла в себе силы продолжить творить ради преданных фанов по всему миру.

Как оказалось, настоящей опорой в переломные моменты становились 23-летняя Лурдес и 26-летний Ахламалик Уильямс, который поддерживал любимую в составе ее шоу-балета. Так, рядом с дочкой и бойфрендом Мадонна позировала на вечеринке в Лондоне. Она традиционно не останавливает эмоций и не скрывает своих пылких чувств. Именно поэтому ее профиль в Instagram пополнился очередным кадром поцелуя с Ахламаликом Уильямсом.