Астролог Глоба назвала главных везунчиков марта

Овны будут чувствовать себя в центре событий. Период будет наполнен активностью и приятными переживаниями. Окружающие оценят вашу красоту, ум и другие качества. В семье вас ждет теплая и уютная атмосфера, а в начале месяца ожидаются солидные денежные поступления. Однако астролог советует не тратить деньги на покупку, а вложить их во что-то значимое.

Уверенность и сила - вот основные направления эмоционального состояния Львов на март. Вы будете довольны отношениями со своим партнером и даже сможете вывести их на новый уровень. Одинокие представители этого знака смогут встретить свою вторую половинку. Астролог рекомендует Львам быть максимально активными в течение марта, и тогда вы сможете извлечь максимальную выгоду из периода.

Девы испытают на себе всю силу благоприятного периода. Вас ждут гармоничные отношения со второй половинкой. Не ожидается никаких скандалов, а в случае конфликтных ситуаций произойдет доверительная беседа. Время подходит для начала важных дел и совершения крупных покупок. В этот период вас ожидают стабильные денежные поступления, причем их объем будет больше, чем раньше.